Лідери ЄС підтримали рішення Меркель відмовитися від посади голови партії

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Лідери ЄС виступають за те, щоб Меркель до кінця відпрацювала свій термін на чолі країни

Європейські лідери висловили підтримку рішенню канцлера Німеччини Ангели Меркель відмовитися від посади голови партії. Також вони виступають за те, щоб вона до кінця відпрацювала свій термін на чолі країни, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DPA.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав заяву канцлера "надзвичайно гідною", заявивши, що "це її вибір, і я вважаю його дуже важливим".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він говорив з Меркель по телефону, і "розглядає майбутнє нашої хорошої сумлінної співпраці в найближчі роки".

Також Меркель отримала підтримку від комісара ЄС з питань бюджету Гюнтера Еттінгера.

"Ми в Брюсселі хочемо, щоб канцлер працювала свої три роки (до закінчення терміну повноважень, - ред.)", - заявив він.

Еттінгер в інтерв'ю німецькій телекомпанії SWR заявив, що канцлер користується довірою "від Софії до Лісабона, від Дубліна до Афін".

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер також заявив, що буде продовжувати підтримувати Меркель.

"Для президента канцлер Меркель буде залишатися одним з його головних співрозмовників: вона і Німеччина залишаться впливовими гравцями у європейському проекті і за його межами, тому для нього нічого не зміниться", - сказала прес-секретар Міна Андрєєва в Брюсселі.

Білий дім і Кремль відмовилися коментувати рішення Меркель, заявивши, що це внутрішня справа Німеччини.

Зазначимо, канцлер Німеччина Ангела Меркель заявила, що відмовиться від посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), але залишиться канцлером до наступних виборів у бундестаг у 2021 році.