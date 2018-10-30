ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Лідери ЄС підтримали рішення Меркель відмовитися від посади голови партії

Новини » Політика    30.10.2018 - 18:06
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Лідери ЄС виступають за те, щоб Меркель до кінця відпрацювала свій термін на чолі країни

Європейські лідери висловили підтримку рішенню канцлера Німеччини Ангели Меркель відмовитися від посади голови партії. Також вони виступають за те, щоб вона до кінця відпрацювала свій термін на чолі країни, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DPA.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав заяву канцлера "надзвичайно гідною", заявивши, що "це її вибір, і я вважаю його дуже важливим".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він говорив з Меркель по телефону, і "розглядає майбутнє нашої хорошої сумлінної співпраці в найближчі роки".

Також Меркель отримала підтримку від комісара ЄС з питань бюджету Гюнтера Еттінгера.

"Ми в Брюсселі хочемо, щоб канцлер працювала свої три роки (до закінчення терміну повноважень, - ред.)", - заявив він.

Еттінгер в інтерв'ю німецькій телекомпанії SWR заявив, що канцлер користується довірою "від Софії до Лісабона, від Дубліна до Афін".

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер також заявив, що буде продовжувати підтримувати Меркель.

"Для президента канцлер Меркель буде залишатися одним з його головних співрозмовників: вона і Німеччина залишаться впливовими гравцями у європейському проекті і за його межами, тому для нього нічого не зміниться", - сказала прес-секретар Міна Андрєєва в Брюсселі.

Білий дім і Кремль відмовилися коментувати рішення Меркель, заявивши, що це внутрішня справа Німеччини.

Зазначимо, канцлер Німеччина Ангела Меркель заявила, що відмовиться від посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), але залишиться канцлером до наступних виборів у бундестаг у 2021 році.

Генсек ХДС має намір змінити Меркель на посту глави партії Меркель відмовиться від боротьби за посаду канцлера Німеччини після 2021, - Focus
Новини України ЕвросоюзАнгела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся