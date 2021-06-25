Лидеры ЕС поддержали продление "крымских" санкций против России
Лидеры ЕС поддержали продление санкций против России из-за оккупации Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Санкции продлевают еще на полгода.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.
Он отметил, что решение было принято на фоне разговоров о возможности возобновления диалога с РФ.
"Вчера вечером лидеры ЕС дали "зеленый свет" продлению на 6 месяцев экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины", - сообщил журналист.
Напомним, Украина требует объяснений от Франции и Германии из-за инициативы возобновить диалог с Путиным.
МИД хочет лучше понимать, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате.
Отметим, главы стран ЕС отказались от этой идеи и поручили изучить возможность введения новых санкций против России.