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Лидеры ЕС поддержали продление "крымских" санкций против России

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Брюссель, Пятница 25 июня 2021 12:00
Лидеры ЕС поддержали продление "крымских" санкций против России Фото: ЕС продливает санкции против РФ (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидеры ЕС поддержали продление санкций против России из-за оккупации Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Санкции продлевают еще на полгода.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Он отметил, что решение было принято на фоне разговоров о возможности возобновления диалога с РФ.

"Вчера вечером лидеры ЕС дали "зеленый свет" продлению на 6 месяцев экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины", - сообщил журналист.

Напомним, Украина требует объяснений от Франции и Германии из-за инициативы возобновить диалог с Путиным.

МИД хочет лучше понимать, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате.

Отметим, главы стран ЕС отказались от этой идеи и поручили изучить возможность введения новых санкций против России.

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