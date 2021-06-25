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Лідери ЄС підтримали продовження "кримських" санкцій проти Росії

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Брюссель, П'ятниця 25 червня 2021 12:00
Лідери ЄС підтримали продовження "кримських" санкцій проти Росії Фото: ЄС продовжує санкції проти РФ (Spencer Platt / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Лідери ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі. Санкції продовжують ще на пів року.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Він зазначив, що рішення було прийнято на тлі розмов про можливість відновлення діалогу з РФ.

"Вчора ввечері лідери ЄС дали "зелене світло" продовженню на 6 місяців економічних санкцій щодо Росії у зв'язку з анексією Криму і підтримкою сепаратистів на сході України", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, Україна вимагає пояснень від Франції та Німеччини через ініціативу відновити діалог з Путіним.

МЗС хоче краще розуміти, які наміри має Берлін і Париж і як це співвідноситься з санкційною політикою проти Росії і їх роллю посередників в нормандському форматі.

Зазначимо, голови країн ЄС відмовилися від цієї ідеї і доручили вивчити можливість введення нових санкцій проти Росії.

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