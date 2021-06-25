Лідери ЄС підтримали продовження "кримських" санкцій проти Росії

Лідери ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі. Санкції продовжують ще на пів року.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Він зазначив, що рішення було прийнято на тлі розмов про можливість відновлення діалогу з РФ.

"Вчора ввечері лідери ЄС дали "зелене світло" продовженню на 6 місяців економічних санкцій щодо Росії у зв'язку з анексією Криму і підтримкою сепаратистів на сході України", - повідомив журналіст.