Лидеры ЕС назвали признание Россией "ЛДНР" нарушением международного права

Лидеры Европейского союза обсудили решение России признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В Брюсселе этот шаг Москвы назвали вопиющим нарушением международного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter глав Евросовета Шарля Мишеля и Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений", - написал Шарль Мишель.
Он добавил, что на решение Москвы о признании "ЛДНР" ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимость в знак солидарности с Украиной.
Пост с аналогичным содержанием в своем Twitter разместила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, 21 февраля прошло расширенное заседание Совета безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным. По его итогам было заявлено, что сегодня будет принято решение о признании независимости "ЛДНР".
Отметим, спустя несколько часов после Совбеза Путин выступил с обращением к россиянам. После почти часового монолога российский лидер заявил, что подпишет указ о признании "народных республик". Этот шаг вызвал негативную реакцию мировых лидеров.