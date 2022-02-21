RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лідери ЄС назвали визнання Росією "ЛДНР" порушенням міжнародного права

Автор: Дмитрий Кузнецов

Лідери Європейського Союзу обговорили рішення Росії визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік". У Брюсселі цей крок Москви назвали кричущим порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глав Євроради Шарля Мішеля і Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та мінських угод", - написав Шарль Мішель.

Він додав, що на рішення Москви про визнання "ЛДНР" ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною.

Пост з аналогічним змістом у своєму Twitter розмістила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, 21 лютого відбулося розширене засідання Ради безпеки Росії на чолі із президентом Володимиром Путіним. За його підсумками було заявлено, що сьогодні буде ухвалено рішення про визнання незалежності "ЛДНР".

Зазначимо, через кілька годин після Радбезу Путін звернувся до росіян. Після майже вартового монологу російський лідер заявив, що підпише указ про визнання "народних республік". Цей крок спричинив негативну реакцію світових лідерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяШарль Мишель