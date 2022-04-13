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"Лидеры демократий начали называть вещи своими именами": Ермак на заявление Байдена о геноциде

Новина українською →
Киев, Среда 13 апреля 2022 13:21
"Лидеры демократий начали называть вещи своими именами": Ермак на заявление Байдена о геноциде Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о российском геноциде в Украине. Он отметил, таким образом почти все лидеры демократий начинают называть вещи своими именами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

"Владимир Зеленский называет преступления россиян в Украине - геноцидом. Джо Байден также сказал о геноциде украинцев. Мы докажем это в Международном суде. Очень важно, что лидеры демократий сегодня начинают называть вещи своими именами. Почти все ... и я верю, что "почти" - это временное явление.

Он подчеркнул, что российская пропаганда говорит о "фейки" в Буче, но "демократическая цивилизация все видит воочию".

"россия осуществляет геноцид украинского народа в 21 веке. Им не победить Украину, не одолеть нашу нацию, их ждет поражение на всех направлениях, а потом - ответственность за все преступления против нашего народа", - резюмировал Ермак.

Напомним, накануне президент США Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина диктатором, осуществляющим "геноцид на другом конце света" .

Украинский президент Владимир Зеленский уже назвал слова американского коллеги правдой, которая может противостоять злу.

При этом по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этот шаг позволит заставить Россию сесть на скамью подсудимых за военные преступления.

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