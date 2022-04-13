"Лідери демократій почали називати речі своїми іменами": Єрмак на заяву Байдена про геноцид

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву президента США Джо Байдена про російський геноцид в Україні. Він наголосив, таким чином майже всі лідери демократій починають називати речі своїми іменами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

"Володимир Зеленський називає злочини росіян в Україні - геноцидом. Джо Байден також сказав про геноцид українців. Ми доведемо це в міжнародному суді. Дуже важливо, що лідери демократій сьогодні починають називати речі своїми іменами. Майже всі… І я вірю, що "майже" - це тимчасове явище.

Він підкреслив, що хоч російська пропаганда й каже про "фейки" у Бучі, але "демократична цивілізація все бачить на власні очі".

"росія здійснює геноцид українського народу в 21 сторіччі. Їм не перемогти Україну, не здолати нашу націю, їх чекає поразка на всіх напрямках, а потім - відповідальність за всі злочини проти нашого народу", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден назвав російського колегу Володимира Путіна диктатором, який здійснює "геноцид на іншому кінці світу".

Український президент Володимир Зеленський вже назвав слова американського колеги правдою, яка може протистояти злу.

При цьому на думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, цей крок дозволить змусити Росію сісти на лаву підсудних за військові злочини.

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