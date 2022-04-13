ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Шаг к суду над Россией". У Зеленского отреагировали на слова Байдена о геноциде

Новина українською →
Киев, Среда 13 апреля 2022 10:08
"Шаг к суду над Россией". У Зеленского отреагировали на слова Байдена о геноциде Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова президента США Джо Байдена о российском геноциде в Украине. По его мнению, этот шаг позволить заставить Россию сесть на скамью подсудимых за военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Президент США показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему. Называть геноцид геноцидом - приближать конец массовым убийствам в Украине", - отметил Подоляк.

Напомним, накануне американский президент Джо Байдена назвал президента России Владимира Путина диктатором, который совершает геноцид в Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский уже назвал слова американского коллеги правдой, которая может противостоять злу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Джозеф Байден Офис президента Война России против Украины
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру