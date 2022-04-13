"Шаг к суду над Россией". У Зеленского отреагировали на слова Байдена о геноциде
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова президента США Джо Байдена о российском геноциде в Украине. По его мнению, этот шаг позволить заставить Россию сесть на скамью подсудимых за военные преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Президент США показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему. Называть геноцид геноцидом - приближать конец массовым убийствам в Украине", - отметил Подоляк.
Напомним, накануне американский президент Джо Байдена назвал президента России Владимира Путина диктатором, который совершает геноцид в Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский уже назвал слова американского коллеги правдой, которая может противостоять злу.
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