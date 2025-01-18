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Лідерка ультраправих у Баварії захотіла вислати українських біженців з Німеччини

Баварія, Субота 18 січня 2025 16:42
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Лідерка ультраправих у Баварії захотіла вислати українських біженців з Німеччини Фото: лідерка ультраправих у Баварії Катрін Ебнер-Штайнер (facebook.com/Bayern.Landtag)
Автор: Каріна Левицька

Голова фракції "Альтернативи для Німеччини" у баварському ландтазі Катрін Ебнер-Штайнер вважає, що біженці з України мають повернутися на батьківщину. На її думку, це має відбутись "вже зараз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Лідерка баварського відділення партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Катрін Ебнер-Штайнер заявила, що українські біженці повинні повернутися на батьківщину. У коментарі телеканалу Sat.1 16 січня вона зазначила, що підтримує "реміграцію", щоб Німеччина "далі не ісламізувалася".

Журналіст Süddeutsche Zeitung Йоганн Озель, який побував на нараді АдН у Регенсбурзі 14-15 січня, повідомив, що Ебнер-Штайнер згадувала про українців. За її словами, Україна є великою країною, де "достатньо території" для повернення біженців. Вона наголосила, що кількість іноземців, яких можна вислати з Німеччини, з урахуванням українців, сягає двох мільйонів осіб.

Ебнер-Штайнер закликала до "масштабної реміграції" та виступила за оголошення в Баварії "надзвичайної ситуації з біженцями", щоб обмежити їхнє розміщення. Ебнер-Штайнер також висловилася проти перебування у регіоні "отримувачів допомоги, які не бажають інтегруватися".

Зауважимо, що лише вчора з'явилась інформація, що Німеччина та Україна домовилися про створення мережі центрів допомоги українським біженцям під назвою "Хаб єдності" (Unity Hub).

Перший центр відкриється в Берліні найближчим часом.

Водночас відомо, що у 2024 році кількість прохань про притулок у європейських країнах скоротилася більш ніж на 130 тисяч, тобто приблизно на 12%.

Однак, зауважимо, що лідером за кількістю поданих первинних заявок залишається Німеччина.

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