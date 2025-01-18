Лідерка ультраправих у Баварії захотіла вислати українських біженців з Німеччини

Голова фракції "Альтернативи для Німеччини" у баварському ландтазі Катрін Ебнер-Штайнер вважає, що біженці з України мають повернутися на батьківщину. На її думку, це має відбутись "вже зараз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Лідерка баварського відділення партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Катрін Ебнер-Штайнер заявила, що українські біженці повинні повернутися на батьківщину. У коментарі телеканалу Sat.1 16 січня вона зазначила, що підтримує "реміграцію", щоб Німеччина "далі не ісламізувалася".

Журналіст Süddeutsche Zeitung Йоганн Озель, який побував на нараді АдН у Регенсбурзі 14-15 січня, повідомив, що Ебнер-Штайнер згадувала про українців. За її словами, Україна є великою країною, де "достатньо території" для повернення біженців. Вона наголосила, що кількість іноземців, яких можна вислати з Німеччини, з урахуванням українців, сягає двох мільйонів осіб.

Ебнер-Штайнер закликала до "масштабної реміграції" та виступила за оголошення в Баварії "надзвичайної ситуації з біженцями", щоб обмежити їхнє розміщення. Ебнер-Штайнер також висловилася проти перебування у регіоні "отримувачів допомоги, які не бажають інтегруватися".