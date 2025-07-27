ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Лідери Таїланду і Камбоджі проведуть завтра переговори: посередник - Малайзія

Неділя 27 липня 2025 15:58
UA EN RU
Лідери Таїланду і Камбоджі проведуть завтра переговори: посередник - Малайзія Фото: Малайзія буде єдиним посередником (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Таїланд і Камбоджа домовилися про посередництво Малайзії після того, як на кордоні двох країн сталися збройні зіткнення. Завтра між лідерами відбудеться зустріч.

Про це заявив глава МЗС Малайзії Мохамад Хасан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Straits Times.

Очікується, що прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет і виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пумтам Вечаячай прибудуть до Малайзії ввечері 28 липня.

"Вони повністю довіряють Малайзії і попросили мене виступити посередником", - сказав Мохамад.

Він додав, що переговорив зі своїми камбоджськими і тайськими колегами, і вони дійшли згоди, що жодна інша країна не повинна бути залучена в це питання.

Переговори в Малайзії відбудуться після того, як прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, який є головою ACEAH, запропонував 25 липня припинити вогонь, а президент США Дональд Трамп наступного дня заявив, що два лідери домовилися працювати над припиненням вогню.

Через чотири дні після того, як між сусідами з Південно-Східної Азії вибухнули найзапекліші за останні десять років бойові дії, кількість загиблих перевищила 30 осіб, включно з 13 мирними жителями в Таїланді та 8 у Камбоджі.

Крім того, за даними влади, як видання, з прикордонних районів двох країн евакуйовано понад 200 тисяч осіб.

Также отметим, что 26 июля армия Таиланда приостановила боевые действия на границе с Камбоджей. Однако причиной остановки боев стали не усилия Трампа, а очень сильные проливные дожди.

Подобный разбор, что случилось между Таиландом и Камбоджи, по какой причине возник конфликт - читайте в материале РБК-Украина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Малайзія Таїланд Камбоджа
Новини
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку