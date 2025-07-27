Лідери Таїланду і Камбоджі проведуть завтра переговори: посередник - Малайзія

Таїланд і Камбоджа домовилися про посередництво Малайзії після того, як на кордоні двох країн сталися збройні зіткнення. Завтра між лідерами відбудеться зустріч.

Про це заявив глава МЗС Малайзії Мохамад Хасан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Straits Times .

Очікується, що прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет і виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пумтам Вечаячай прибудуть до Малайзії ввечері 28 липня.

"Вони повністю довіряють Малайзії і попросили мене виступити посередником", - сказав Мохамад.

Він додав, що переговорив зі своїми камбоджськими і тайськими колегами, і вони дійшли згоди, що жодна інша країна не повинна бути залучена в це питання.

Переговори в Малайзії відбудуться після того, як прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, який є головою ACEAH, запропонував 25 липня припинити вогонь, а президент США Дональд Трамп наступного дня заявив, що два лідери домовилися працювати над припиненням вогню.

Через чотири дні після того, як між сусідами з Південно-Східної Азії вибухнули найзапекліші за останні десять років бойові дії, кількість загиблих перевищила 30 осіб, включно з 13 мирними жителями в Таїланді та 8 у Камбоджі.

Крім того, за даними влади, як видання, з прикордонних районів двох країн евакуйовано понад 200 тисяч осіб.