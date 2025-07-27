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Лидеры Таиланда и Камбоджи проведут завтра переговоры: посредник - Малайзия

Воскресенье 27 июля 2025 15:58
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Лидеры Таиланда и Камбоджи проведут завтра переговоры: посредник - Малайзия Фото: Малайзия будет единственным посредником (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Таиланд и Камбоджа договорились о посредничестве Малайзии после того, как на границе двух стран произошли вооруженные столкновения. Завтра между лидерами состоится встреча.

Об этом заявил глава МИД Малайзии Мохамад Хасан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits Times.

Ожидается что премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пумтам Вечаячай прибудут в Малайзию вечером 28 июля.

"Они полностью доверяют Малайзии и попросили меня выступить посредником", - сказал Мохамад.

Он добавил, что переговорил со своими камбоджскими и тайскими коллегами, и они пришли к соглашению, что ни одна другая страна не должна быть вовлечена в этот вопрос.

Переговоры в Малайзии состоятся после того, как премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который является председателем ACEAH, предложил 25 июля прекратить огонь, а президент США Дональд Трамп на следующий день заявил, что два лидера договорились работать над прекращением огня.

Спустя четыре дня после того, как между соседями из Юго-Восточной Азии разразились самые ожесточенные за последние десять лет боевые действия, число погибших превысило 30 человек, включая 13 мирных жителей в Таиланде и 8 в Камбодже.

Кроме того, по данным властей, как издание, из приграничных районов двух стран эвакуировано более 200 тысяч человек.

Также отметим, что 26 июля армия Таиланда приостановила боевые действия на границе с Камбоджей. Однако причиной остановки боев стали не усилия Трампа, а очень сильные проливные дожди.

Подобный разбор, что случилось между Таиландом и Камбоджи, по какой причине возник конфликт - читайте в материале РБК-Украина.

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Малайзия Таиланд Камбоджа
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