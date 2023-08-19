Лідери США, Японії та Південної Кореї заявили про подальшу підтримку України та нові санкції проти РФ

Вони заявили, що саміт відбувся в "переломний момент історії", коли "

Саміт США, Японії та Південної Кореї

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше зустрілись у форматі тристороннього саміту 18 серпня у Вашингтоні. Планувалось, що на зустрічі вони обговорять загрози Китаю та КНДР в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також безпекову ситуацію в Східній Азії в цілому.

Також країни виступили зі спільною заявою щодо мирного рішення конфлікту у Тайванській протоці та анонсували щорічні зустрічі на аналогічному саміті.

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