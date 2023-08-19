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Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о дальнейшей поддержке Украины и новых санкциях против РФ

Фото: США, Япония и Южная Корея выразили свою поддержку Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США, Япония и Южная Корея продолжат свою поддержку Украины и планируют вводить новые санкции против РФ.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран по результатам саммита в Вашингтоне, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Они заявили, что саммит состоялся в "переломный момент истории", когда "

Саммит США, Японии и Южной Кореи

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль впервые встретились в формате трехстороннего саммита 18 августа в Вашингтоне. Планировалось, что на встрече они обсудят угрозы Китая и КНДР в Индо-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию в Восточной Азии в целом.

Также страны выступили с совместным заявлением о мирном разрешении конфликта в Тайванском проливе и анонсировали ежегодные встречи на аналогичном саммите.

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Соединенные Штаты АмерикиЯпонияЮжная КореяВойна России против Украины