Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о дальнейшей поддержке Украины и новых санкциях против РФ

Они заявили, что саммит состоялся в "переломный момент истории", когда "

Саммит США, Японии и Южной Кореи

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль впервые встретились в формате трехстороннего саммита 18 августа в Вашингтоне. Планировалось, что на встрече они обсудят угрозы Китая и КНДР в Индо-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию в Восточной Азии в целом.

Также страны выступили с совместным заявлением о мирном разрешении конфликта в Тайванском проливе и анонсировали ежегодные встречи на аналогичном саммите.

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