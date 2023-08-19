Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о дальнейшей поддержке Украины и новых санкциях против РФ
США, Япония и Южная Корея продолжат свою поддержку Украины и планируют вводить новые санкции против РФ.
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран по результатам саммита в Вашингтоне, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Они заявили, что саммит состоялся в "переломный момент истории", когда "геополитическая конкуренция, климатический кризис, агрессивная война России против Украины и ядерные провокации испытывают нас".
"Это момент, который требует единства и слаженных действий настоящих партнеров, и этот момент мы намерены встретить вместе", - говорится в итоговом коммюнике.
Также лидеры стран отметили единство в поддержке Украины в войне, "пошатнувшую основы международного порядка". Они пообещали продолжать оказывать помощь Украине, вводя "скоординированные и жесткие" санкции против России, а также ускорять уменьшение зависимости от российских энергоносителей.
"Мы считаем, что долговременным уроком этой катастрофической агрессивной войны должно быть твердое желание международного сообщества поддерживать принципы территориальной целостности, суверенитета и мирного разрешения споров", - говорится в заявлении.
Саммит США, Японии и Южной Кореи
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль впервые встретились в формате трехстороннего саммита 18 августа в Вашингтоне. Планировалось, что на встрече они обсудят угрозы Китая и КНДР в Индо-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию в Восточной Азии в целом.
Также страны выступили с совместным заявлением о мирном разрешении конфликта в Тайванском проливе и анонсировали ежегодные встречи на аналогичном саммите.
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