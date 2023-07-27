Лідери продуктового ритейлу вперше створили галузеве об'єднання

В Україні створено нове профільне галузеве об'єднання, покликане стати спільним голосом галузі роздрібної торгівлі продовольчими товарами, сприяти налагодженню співпраці, розвитку та зміцненню зв'язків між органами державної влади, суб'єктами підприємницької діяльності та громадськістю, а також представляти інтереси продовольчої галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УН .

У червні 2023 року було створено громадську спілку "Український фуд-ритейл альянс". Наразі до профільного об'єднання увійшли торговельні мережі "АТБ-Маркет", "Сільпо", "Новус", "Варус" і "Коло".

Незабаром очікується розширення та приєднання й інших учасників ринку.

Виконавчим директором спілки учасники призначили Наталію Петрівську, яка раніше очолювала напрямок зв'язків із державними органами влади (GR) в Асоціації ритейлерів України, а до цього п'ять років відповідала за GR в Аптечній професійній асоціації України.

Робота нового об'єднання буде спрямована, зокрема, на налагодження тісної взаємодії та системного діалогу із зацікавленими сторонами, донесення специфіки роботи та проблематики роздрібного бізнесу і його ролі та цінності в ланцюгах постачання й економіці країни, а також покращення стандартів і практик роботи роздрібних мереж.

Зазначається, що Український фуд-ритейл альянс стане майданчиком для комунікації з іншими асоціаціями, а також учасниками продовольчого ринку, який допоможе швидко та дієво ухвалювати важливі та конструктивні рішення, спільно долати кризи, підтримувати галузь роздрібної торгівлі та розвивати її, попри будь-які перепони.

"Продуктовий ритейл у співпраці та за підтримки держави гідно долав труднощі, які виникали з перших днів повномасштабної війни, що дало поштовх до об'єднання торговельних мереж на професійному підґрунті. Спільна робота компаній "АТБ-Маркет", "Сільпо", "Новус", "Варус" і "Коло" та інших мереж для подолання логістичної, енергетичної криз, безперебійного забезпечення населення продуктами харчування в складних і непередбачуваних умовах війни довела необхідність створення профільної організації. Наразі перед учасниками ринку також залишається багато викликів, котрі потрібно вирішувати, об'єднуючи зусилля лідерів ринку. Ми прагнемо завчасно бути готовими до нових перешкод, які може планувати агресор, і впевнено крокувати вперед з Україною під час війни та після нашої перемоги", - зазначає виконавчий директор Наталія Петрівська.

Основні напрями роботи нового об'єднання: дерегуляція господарської діяльності та підтримка відносин саморегуляції галузі; створення сприятливих умов ведення бізнесу та розвитку галузі роздрібної торгівлі продовольчими товарами, а також спрямування власної бізнес-стратегії учасників ринку та підтримка ініціатив держави, що будуть направлені на забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану.

Спілка відкрита до прямого діалогу з органами державної влади, бізнес-асоціаціями й учасниками ринку.