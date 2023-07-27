Лидеры продуктового ритейла впервые создали отраслевое объединение

В Украине создано новое профильное отраслевое объединение, призванное стать общим голосом в сфере розничной торговли продовольственными товарами, способствовать налаживанию сотрудничества, развитию и укреплению связей между органами государственной власти, субъектами предпринимательской деятельности и общественностью, а также представлять интересы продовольственной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УН .

В июне 2023 года был создан общественный союз "Украинский фуд-ритейл альянс". В настоящее время в профильное объединение вошли торговые сети "АТБ-Маркет", "Сильпо", "Новус", "Варус" и "Коло".

В скором времени ожидается расширение и присоединение и других участников рынка.

Исполнительным директором союза участники назначили Наталию Петровскую, ранее возглавлявшую направление связей с государственными органами власти (GR) в Ассоциации ритейлеров Украины, а до этого пять лет отвечала за GR в Аптечной профессиональной ассоциации Украины.

Работа нового объединения будет направлена, в частности, на налаживание тесного взаимодействия и системного диалога с заинтересованными сторонами, донесение специфики работы и проблематики розничного бизнеса и его роли и ценности в цепях поставок и экономики страны, а также улучшение стандартов и практик работы розничных сетей.

Отмечается, что Украинский фуд-ритейл альянс станет площадкой для коммуникации с другими ассоциациями, а также участниками продовольственного рынка, который поможет быстро и действенно принимать важные и конструктивные решения, преодолевать кризисы, поддерживать отрасль розничной торговли и развивать ее, несмотря на любые преграды.

"Продуктовый ритейл в сотрудничестве и при поддержке государства достойно преодолевал трудности, возникавшие с первых дней полномасштабной войны, что дало толчок к объединению торговых сетей на профессиональной основе. Совместная работа компаний "АТБ-Маркет", "Сильпо", "Новус", "Варус" и "Коло" и других сетей для преодоления логистического, энергетического кризисов, бесперебойного обеспечения населения продуктами питания в сложных и непредсказуемых условиях войны доказала необходимость создания профильной организации. объединяя усилия лидеров рынка. Мы стремимся заранее быть готовыми к новым препятствиям, которые может планировать агрессор, и уверенно шагать вперед с Украиной во время войны и после нашей победы", - отмечает исполнительный директор Наталья Петровская.

Основные направления работы нового объединения: дерегулирование хозяйственной деятельности и поддержание отношений саморегуляции отрасли; создание благоприятных условий ведения бизнеса и развития отрасли розничной торговли продовольственными товарами, а также направление собственной бизнес-стратегии участников рынка и поддержка инициатив государства, направленных на обеспечение продовольственной безопасности в условиях военного положения.

Союз открыт к прямому диалогу с органами государственной власти, бизнес-ассоциациями и участниками рынка.