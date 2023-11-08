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Лідери G7 виступлять із заявами щодо Сектору Гази та України: про що домовилися

Фото: G7 виступлять із заявою щодо України та Гази (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" випустять сьогодні спільну заяву щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС. Крім того, лідери G7 також пообіцяють підтримку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначають у повідомленні, "Велика сімка" закличе до тимчасового припинення бойових дій, щоб доставити гуманітарну допомогу в оточений Сектор Гази.

"Ми сподіваємося, що зможемо представити єдину позицію G7 щодо ситуації на Близькому Сході в заяві міністрів закордонних справ G7, яка, як ми розуміємо, зараз узгоджується", - заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

У повідомленні зазначається й про заяву щодо підтримки G7 України в її війні з Росією.

Очікується, що Лідери "Великої сімки" підкреслять необхідність взаємодії з Китаєм у розв'язанні спільних проблем, а також засудять ракетні випробування Північної Кореї та передачу зброї Росії від КНДР.
 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Глави МЗС країн "Великої сімки" на зустрічі в Японії обговорять всебічну підтримку України. Зокрема, йтиметься про протиповітряний щит.

Незадовго до цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заплющить очі на небажання Німеччини передавати крилаті ракети Taurus, якщо Берлін забезпечить Київ додатковими системами ППО напередодні складної зими.

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G7Сектор ГазаВійна Росії проти України