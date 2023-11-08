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Лидеры G7 выступят с заявлениями по Сектору Газа и Украине: о чем договорились

Фото: G7 выступят с заявлением по Украине и Газе (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" выпустят сегодня совместное заявление по поводу войны между Израилем и ХАМАС. Кроме того, лидеры G7 также пообещают поддержку Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечают в сообщении, "Большая семерка" призовет к временному прекращению боевых действий, чтобы доставить гуманитарную помощь в окруженный Сектор Газа.

"Мы надеемся, что сможем представить единую позицию G7 по ситуации на Ближнем Востоке в заявлении министров иностранных дел G7, которое, как мы понимаем, сейчас согласовывается", - заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

В сообщении говорится и о заявлении касательно поддержки G7 Украины в ее войне с Россией.

Ожидается, что лидеры "Большой семерки" подчеркнут необходимость взаимодействия с Китаем в решении общих проблем, а также осудят ракетные испытания Северной Кореи и передачу оружия России от КНДР.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что главы МИД стран "Большой семерки" на встрече в Японии обсудят всестороннюю поддержку Украины. В частности, речь пойдет о противовоздушном щите.

Незадолго до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закроет глаза на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если Берлин снабдит Киев дополнительными системами ПВО накануне сложной зимы.

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G7Сектор ГазаВойна России против Украины