Лидеры G7 выступят с заявлениями по Сектору Газа и Украине: о чем договорились

Как отмечают в сообщении, "Большая семерка" призовет к временному прекращению боевых действий, чтобы доставить гуманитарную помощь в окруженный Сектор Газа.

"Мы надеемся, что сможем представить единую позицию G7 по ситуации на Ближнем Востоке в заявлении министров иностранных дел G7, которое, как мы понимаем, сейчас согласовывается", - заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

В сообщении говорится и о заявлении касательно поддержки G7 Украины в ее войне с Россией.

Ожидается, что лидеры "Большой семерки" подчеркнут необходимость взаимодействия с Китаем в решении общих проблем, а также осудят ракетные испытания Северной Кореи и передачу оружия России от КНДР.