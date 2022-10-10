UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лідери країн G7 проведуть термінову нараду із Зеленським на тлі обстрілів України

Фото: лідери країн G7 проведуть термінову нараду з Зеленським на тлі обстрілів України (Getty Images
Автор: Іван Носальський

Глави країн "Великої сімки" (G7) проведуть термінову нараду з президентом України Володимиром Зеленським через ракетні удари росіян по українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря канцлера Німеччини Штеффена Хебештрайта, яку наводить Bild.

За його словами, нарада пройде сьогодні, 10 жовтня, в онлайн-форматі у другій половині дня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Внаслідок атак є жертви.

Пізніше президент РФ Володимир Путін визнав обстріли та пригрозив і далі відповідати "на теракти", маючи на увазі вибух на Кримському мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийG7Війна Росії проти Україниракетный удар