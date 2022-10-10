Лидеры стран G7 проведут срочное совещание с Зеленским на фоне обстрелов Украины

Главы стран "Большой семерки" (G7) проведут срочное совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за ракетных ударов россиян по украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря канцлера Германии Штеффена Хебештрайта, которое приводит Bild .

По его словам, совещание пройдет сегодня, 10 октября, в онлайн-формате во второй половине дня.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В результате атак есть жертвы.

Позже президент РФ Владимир Путин признал обстрелы и пригрозил и дальше отвечать "на теракты", подразумевая взрыв на Крымском мосту.

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