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Лидеры стран G7 проведут срочное совещание с Зеленским на фоне обстрелов Украины

Фото: лидеры стран G7 проведут срочное совещание с Зеленским на фоне обстрелов Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Главы стран "Большой семерки" (G7) проведут срочное совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за ракетных ударов россиян по украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря канцлера Германии Штеффена Хебештрайта, которое приводит Bild.

По его словам, совещание пройдет сегодня, 10 октября, в онлайн-формате во второй половине дня.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В результате атак есть жертвы.

Позже президент РФ Владимир Путин признал обстрелы и пригрозил и дальше отвечать "на теракты", подразумевая взрыв на Крымском мосту.

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Владимир ЗеленскийG7Война России против Украиныракетный удар