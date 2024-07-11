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Лідери країн ЄС готують спільну відповідь на візит Орбана до Росії, - FT

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лідери країн Європейського Союзу готують спільну відповідь на вільну дипломатію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, намагаючись провести червону риску під його неоднозначним візитом до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами людей, обізнаних про перебіг обговорення, вчора в кулуарах саміту лідерів країн НАТО у Вашингтоні неформальні групи лідерів ЄС обговорювали ідеї, включно зі спільним листом до Орбана, в якому вони чітко висловлювали своє обурення і вимагали припинити його несанкціоновані зовнішньополітичні вилазки.

"Досить. Зараз багато роздратування й обговорень того, як відповісти", - сказав один зі співрозмовників.

Другий співрозмовник сказав, що ще одна пропозиція - це скликати спеціальну зустріч міністрів у справах ЄС, присвячену виключно розгляду проступків Угорщини.

Більшість також підтримала юридичну оцінку, згідно з якою Орбан "поставив під загрозу" спільні цілі ЄС і порушив правила зовнішньополітичної "солідарності".

Візит Орбана до України та Росії.

Орбан приїхав до Києва 2 липня та провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Він висловив пропозицію про зупинення вогню з боку України перед початком мирних переговорів із РФ.

5 липня Орбан вже прибув до Москви та провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас у ЄС заявили, що не давали дозволу главі уряду Угорщини на відвідування Росії.

На додачу до цього, глава угорського уряду також вирушив до Китаю зі своєю "мирною місією" 8 липня.

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