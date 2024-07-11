Лидеры стран ЕС готовят совместный ответ на визит Орбана в Россию, - FT

Лидеры стран Европейского Союза готовят совместный ответ на вольную дипломатию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пытаясь провести красную черту под его неоднозначным визитом к российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По словам людей, осведомленных о ходе обсуждения, вчера в кулуарах саммита лидеров стран НАТО в Вашингтоне неформальные группы лидеров ЕС обсуждали идеи, включая совместное письмо Орбану, в котором они ясно выражали свое возмущение и требовали прекратить его несанкционированные внешнеполитические вылазки.
"Хватит. Сейчас много раздражения и обсуждений того, как ответить", - сказал один из собеседников.
Второй собеседник сказал, что еще одно предложение - это созвать специальную встречу министров по делам ЕС, посвященную исключительно рассмотрению проступков Венгрии.
Большинство также поддержало юридическую оценку, согласно которой Орбан "поставил под угрозу" совместные цели ЕС и нарушил правила внешнеполитической "солидарности".
Орбан приехал в Киев 2 июля и провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он выразил предложение о приостановке огня со стороны Украины перед началом мирных переговоров с РФ.
5 июля Орбан уже прибыл в Москву и провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время в ЕС заявили, что не давали разрешения главе правительства Венгрии на посещение России.
В дополнение к этому, глава венгерского правительства также отправился в Китай со своей "мирной миссией" 8 июля.
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