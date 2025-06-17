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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Лідери G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Bloomberg

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Дискусія лідерів країн G7 за вечерею на полях саміту в Канаді 16 червня не переконала президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, на полях саміту Трамп заявив, що санкції обходяться США у "величезні гроші". На вечері він повторив цей аргумент та інші з тих, що він наводив раніше проти посилення обмежень.

Водночас очікується, що в заяві прем'єр-міністра Канади Марка Карні за підсумками саміту буде сказано, що G7 "підтримує мирні зусилля під керівництвом США", Україна "продемонструвала готовність до припинення вогню", а Росія - ні, і союзникам Києва необхідно продовжувати чинити тиск на Москву за допомогою санкцій.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, на початку травня сенатор-республіканець Ліндсі Грем розробив проєкт "нищівних" санкцій США проти Росії. Документ підтримали більшість сенаторів.

Він передбачає, що Сполучені Штати запровадять 500% тарифи проти тих країн, які купують у Росії нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Однак нещодавно The Wall Street Journal написало, що адміністрацію Трампа не влаштовує законопроєкт Грема, у зв'язку з чим чиновники Білого дому намагаються значно послабити заходи.

Однією з пропозицій було таким, щоб американський лідер сам вирішував, проти кого вводити санкції. Також адміністрація Трампа запропонувала замінити всі формулювання з "повинен" на "може".

До того ж президент США Дональд Трамп заявив, що має в голові власний дедлайн щодо того, коли вводити санкції проти Росії.

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