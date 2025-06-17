Лидеры G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Bloomberg

Санкции против России

Напомним, в начале мая сенатор-республиканец Линдси Грэм разработал проект "сокрушительных" санкций США против России. Документ поддержали большинство сенаторов.

Он предусматривает, что Соединенные Штаты введут 500% тарифы против тех стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Однако недавно The Wall Street Journal написало, что администрацию Трампа не устраивает законопроект Грэма, в связи с чем чиновники Белого дома пытаются значительно ослабить меры.

Одним из предложений было таким, чтобы американский лидер сам решал, против кого вводить санкции. Также администрация Трампа предложила заменить все формулировки с "должен" на "может".

К тому же президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в голове собственный дедлайн относительно того, когда вводить санкции против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.