Президент Фінляндії Александер Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре залучили російського олігарха для таємного зв'язку з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб запобігти прямому військовому зіткненню в Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За даними видання, Балтійське море перетворилося на одну з найнебезпечніших точок напруги між Москвою та Заходом.

Росія транспортує цим шляхом понад 60% своєї морської нафти, яка живить її воєнну економіку, проте акваторія оточена країнами НАТО.

На тлі затримань танкерів "тіньового флоту" РФ та заяв окремих європейських політиків про можливість перекриття Фінської затоки, у Москві посилилися побоювання щодо морської блокади.

У відповідь Кремль вдався до агресивних кроків, наказавши військовим кораблям із ракетами, здатними нести ядерні боєголовки, конвоювати нафтові танкери - за рік німецька берегова охорона зафіксувала 260 таких випадків.

Ситуацію загострювали інциденти на морі, зокрема ледь не зіткнення російського корвета "Сообразітєльний" із німецькою береговою охороною в червні, обстріл сигнальними ракетами данського гелікоптера у вересні та блокування доступу до аварійного танкера біля острова Борнхольм у жовтні.

Більше того, у вересні Москва надіслала НАТО письмове попередження про готовність завдати превентивних ядерних ударів для захисту своїх інтересів на Балтиці навіть без прямого нападу на російську територію.

Через ризик неконтрольованої ескалації Пентагон наприкінці жовтня закликав балтійських союзників пом'якшити риторику, а Гельсінкі та Осло вирішили діяти напряму.

Оскільки офіційні дипломатичні сигнали не давали результату, скандинавські лідери звернулися до російського олігарха, який прибув до Норвегії для консультацій з високопосадовцями, після чого повернувся до Москви та передав послання Путіну.

Вже 27 жовтня відбулася телефонна розмова за участі Стубба, Стьоре та Путіна. Офіційно її темою було припинення війни в Україні, але фактично лідери прагнули розвіяти побоювання Кремля щодо морської блокади.

"Ми не маємо наміру блокувати Балтику в мирний час, ви можете на це покластися, ми діятимемо відповідно до закону", - заявив президент Фінляндії Александер Стубб під час дзвінка.

Домовленості щодо деескалації пройшли перевірку після нещодавньої атаки українських безпілотників на російське вантажне судно, яке перевозило зброю.

Удар стався в російських водах, проте пошкоджене судно зайшло у фінську акваторію. Дотримуючись морського права, влада Фінляндії у координації з РФ загасила пожежу та дозволила відбуксирувати корабель.

Водночас у Кремлі заявили, що цей інцидент знову загострив ситуацію в регіоні, та зажадали від країн Балтії "використати свій вплив на Київ", щоб зупинити подібні атаки в майбутньому.