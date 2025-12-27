Лідери Європи підтвердили підтримку України напередодні переговорів Зеленського з Трампом

Польща

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі учасники обговорення - зокрема представники скандинавських країн, Канади, Нідерландів та НАТО - дійшли спільної позиції щодо критичної важливості гарантій безпеки для України.

За його словами, такі гарантії напряму впливають і на безпеку Польщі. Туск також зазначив, що подальші консультації відбудуться після зустрічі лідерів США та України.

Німеччина

Своєю чергою речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус повідомив, що за ініціативою канцлера ФРН Фрідріха Мерца президент України Володимир Зеленський у суботу ввечері провів закритий брифінг для глав держав і урядів низки європейських країн, а також представників Європейського Союзу та НАТО.

Темою зустрічі стала підготовка до майбутніх мирних переговорів з президентом США.

За словами Корнеліуса, 11 європейських лідерів і прем’єр-міністрів, а також керівництво ЄС і НАТО запевнили Україну в повній підтримці та підтвердили готовність тісно співпрацювати зі США задля досягнення міцного та справедливого миру.

Франція

Натомість президент Франції Еммануель Макрон заявив, що нічні удари Росії по Києву показали: Москва не зацікавлена ​​в припиненні війни в Україні, повідомили представники Єлисейського палацу, цитує France24.

Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Макрон наголосив на тому, що він назвав "контрастом" між "готовністю України до побудови міцного миру та рішучістю Росії продовжити війну, яку вона розпочала".

Європейська рада

Президент Європейської ради Антоніу Кошта, який теж взяв участь у телефонній розмові із Володимиром Зеленським, деталей не повідомив. Але зазначив, що "сильна та процвітаюча Україна в ЄС є основною гарантією безпеки".

Він додав: нещодавні рішення ЄС зробили Україну сильнішою, зокрема, надання безвідсоткового кредиту у розмірі 90 млрд євро та довгострокова іммобілізація російських активів.