Лидеры Европы подтвердили поддержку Украины накануне переговоров Зеленского с Трампом

Иллюстративное фото: Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Европейские лидеры и партнеры подтвердили поддержку Украины накануне переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска в соцсети Х и представителя федерального правительства Германии Штефана Корнелиуса.

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все участники обсуждения - в частности представители скандинавских стран, Канады, Нидерландов и НАТО - пришли к общей позиции относительно критической важности гарантий безопасности для Украины.

По его словам, такие гарантии напрямую влияют и на безопасность Польши. Туск также отметил, что дальнейшие консультации состоятся после встречи лидеров США и Украины.

Германия

В свою очередь представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером провел закрытый брифинг для глав государств и правительств ряда европейских стран, а также представителей Европейского Союза и НАТО.

Темой встречи стала подготовка к предстоящим мирным переговорам с президентом США.

По словам Корнелиуса, 11 европейских лидеров и премьер-министров, а также руководство ЕС и НАТО заверили Украину в полной поддержке и подтвердили готовность тесно сотрудничать с США для достижения прочного и справедливого мира.

Франция

Зато президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ночные удары России по Киеву показали: Москва не заинтересована в прекращении войны в Украине, сообщили представители Елисейского дворца, цитирует France24.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон отметил то, что он назвал "контрастом" между "готовностью Украины к построению прочного мира и решимостью России продолжить войну, которую она начала".

Европейский совет

Президент Европейского совета Антониу Кошта, который тоже принял участие в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, деталей не сообщил. Но отметил, что "сильная и процветающая Украина в ЕС является основной гарантией безопасности".

Он добавил: недавние решения ЕС сделали Украину сильнее, в частности, предоставление беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро и долгосрочная иммобилизация российских активов.

 

Переговоры с лидерами ЕС и Канады

Как сообщалось, накануне визита во Флориду на переговоры с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни, а также провел онлайн-встречу с лидерами Европы.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов. Эти деньги помогут Украине получить финансирование от Международного валютного фонда, сказал Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции Марк Карни поблагодарил Владимира Зеленского за встречу с ним в "этот решающий момент мирного процесса".

