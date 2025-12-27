Лидеры Европы подтвердили поддержку Украины накануне переговоров Зеленского с Трампом

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все участники обсуждения - в частности представители скандинавских стран, Канады, Нидерландов и НАТО - пришли к общей позиции относительно критической важности гарантий безопасности для Украины.

По его словам, такие гарантии напрямую влияют и на безопасность Польши. Туск также отметил, что дальнейшие консультации состоятся после встречи лидеров США и Украины.

Германия

В свою очередь представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером провел закрытый брифинг для глав государств и правительств ряда европейских стран, а также представителей Европейского Союза и НАТО.

Темой встречи стала подготовка к предстоящим мирным переговорам с президентом США.

По словам Корнелиуса, 11 европейских лидеров и премьер-министров, а также руководство ЕС и НАТО заверили Украину в полной поддержке и подтвердили готовность тесно сотрудничать с США для достижения прочного и справедливого мира.

Франция

Зато президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ночные удары России по Киеву показали: Москва не заинтересована в прекращении войны в Украине, сообщили представители Елисейского дворца, цитирует France24.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон отметил то, что он назвал "контрастом" между "готовностью Украины к построению прочного мира и решимостью России продолжить войну, которую она начала".

Европейский совет

Президент Европейского совета Антониу Кошта, который тоже принял участие в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, деталей не сообщил. Но отметил, что "сильная и процветающая Украина в ЕС является основной гарантией безопасности".

Он добавил: недавние решения ЕС сделали Украину сильнее, в частности, предоставление беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро и долгосрочная иммобилизация российских активов.