Лидеры Европы подтвердили поддержку Украины накануне переговоров Зеленского с Трампом

Европейские лидеры и партнеры подтвердили поддержку Украины накануне переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска в соцсети Х и представителя федерального правительства Германии Штефана Корнелиуса.
Польша
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все участники обсуждения - в частности представители скандинавских стран, Канады, Нидерландов и НАТО - пришли к общей позиции относительно критической важности гарантий безопасности для Украины.
По его словам, такие гарантии напрямую влияют и на безопасность Польши. Туск также отметил, что дальнейшие консультации состоятся после встречи лидеров США и Украины.
Германия
В свою очередь представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером провел закрытый брифинг для глав государств и правительств ряда европейских стран, а также представителей Европейского Союза и НАТО.
Темой встречи стала подготовка к предстоящим мирным переговорам с президентом США.
По словам Корнелиуса, 11 европейских лидеров и премьер-министров, а также руководство ЕС и НАТО заверили Украину в полной поддержке и подтвердили готовность тесно сотрудничать с США для достижения прочного и справедливого мира.
Франция
Зато президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ночные удары России по Киеву показали: Москва не заинтересована в прекращении войны в Украине, сообщили представители Елисейского дворца, цитирует France24.
Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон отметил то, что он назвал "контрастом" между "готовностью Украины к построению прочного мира и решимостью России продолжить войну, которую она начала".
Европейский совет
Президент Европейского совета Антониу Кошта, который тоже принял участие в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, деталей не сообщил. Но отметил, что "сильная и процветающая Украина в ЕС является основной гарантией безопасности".
Он добавил: недавние решения ЕС сделали Украину сильнее, в частности, предоставление беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро и долгосрочная иммобилизация российских активов.
Как сообщалось, накануне визита во Флориду на переговоры с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни, а также провел онлайн-встречу с лидерами Европы.
Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов. Эти деньги помогут Украине получить финансирование от Международного валютного фонда, сказал Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На совместной пресс-конференции Марк Карни поблагодарил Владимира Зеленского за встречу с ним в "этот решающий момент мирного процесса".