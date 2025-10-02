Лідери ЄС не змогли затвердити виплату Україні 140 млрд євро в рахунок репарацій Росії, - FT

На неформальному саміті ЄС у Копенгагені 1 жовтня Бельгія відмовилася підтримати ініціативу, а Франція і Люксембург висловили стурбованість юридичними наслідками.

Проблеми з правовим підґрунтям

Пропозиція Європейської комісії полягала в тому, щоб використовувати доходи від заморожених російських активів у бельгійському депозитарії Euroclear для надання Україні кредитів на 2026-2027 роки.

Україна мала б повернути кошти тільки в разі, якщо Росія виплатить компенсацію за шкоду, заподіяну війною. Однак використання заморожених активів без явної правової підстави викликає побоювання у низки країн.

Бельгія вимагає колективної відповідальності

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що країна не підтримає використання заморожених активів без гарантій колективної відповідальності всіх країн ЄС.

Бельгія, де розташовані основні заморожені російські активи, побоюється можливих юридичних наслідків і вимагає, щоб ризики були розділені між усіма державами-членами.

Франція і Люксембург висловлюють стурбованість

Франція і Люксембург також висловили сумніви щодо юридичної обґрунтованості пропонованої схеми. Французький президент Еммануель Макрон наголосив на важливості дотримання міжнародного права і висловив стурбованість можливими наслідками для репутації євро як надійної валюти.

Необхідність подальших консультацій

Незважаючи на загальну підтримку ідеї, ЄС визнав необхідність додаткових консультацій і опрацювання правових аспектів пропозиції.

Європейська комісія пообіцяла врахувати занепокоєння країн і продовжити роботу над пропозицією, щоб забезпечити її відповідність міжнародному праву та інтересам усіх держав-членів.