Лидеры ЕС не смогли утвердить выплату Украине 140 млрд евро в счет репараций России, - FT

На неформальном саммите ЕС в Копенгагене 1 октября Бельгия отказалась поддержать инициативу, а Франция и Люксембург выразили обеспокоенность юридическими последствиями.

Проблемы с правовым основанием

Предложение Европейской комиссии заключалось в том, чтобы использовать доходы от замороженных российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear для предоставления Украины кредитов на 2026-2027 годы.

Украина должна была бы вернуть средства только в случае, если Россия выплатит компенсацию за ущерб, причинённый войной. Однако использование замороженных активов без явного правового основания вызывает опасения у ряда стран.

Бельгия требует коллективной ответственности

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не поддержит использование замороженных активов без гарантий коллективной ответственности всех стран ЕС.

Бельгия, где находятся основные замороженные российские активы, опасается возможных юридических последствий и требует, чтобы риски были разделены между всеми государствами-членами.

Франция и Люксембург выражают обеспокоенность

Франция и Люксембург также высказали сомнения относительно юридической обоснованности предлагаемой схемы. Французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул важность соблюдения международного права и выразил обеспокоенность возможными последствиями для репутации евро как надежной валюты.

Необходимость дальнейших консультаций

Несмотря на общую поддержку идеи, ЕС признал необходимость дополнительных консультаций и проработки правовых аспектов предложения.

Европейская комиссия пообещала учесть озабоченности стран и продолжить работу над предложением, чтобы обеспечить его соответствие международному праву и интересам всех государств-членов.