Лідери ЄС на саміті обговорять подальшу підтримку України з президентом Зеленським

В наступний четвер, 27 березня, у Парижі відбудеться саміт лідерів країн-союзниць Києва, в якому візьме участь президент Володимир Зеленський.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV та агентства Bloomberg.
"Наступного четверга, ми проведемо саміт Коаліції охочих", - сказав глава держави за підсумками засідання Європейської Ради у Брюсселі.
Макрон додав, що під час зустрічі він хоче переконатися, що "є повторне і чітке зобов’язання, а, можливо, трохи більше конкретики, щодо короткострокової підтримки України".
Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg з посиланням на анонімних співрозмовників повідомило, що наступного тижня лідери країн ЄС Німеччини, Італії та Польщі, а також Великої Британії та Канади, які не входять до ЄС, проведуть зустріч у Парижі для обговорення подальшої підтримки України.
Днями в європейських ЗМІ з'явилася інформація про підготовку країнами ЄС фонду військової допомоги для України обсягом від 20 до 40 млрд євро.
Під час засідання Євроради 20 березня, очільник зовнішньої політики ЄС Кая Каллас запропонувала надати Україні снарядів на суму 5 млрд євро.
Брюссель має намір створити фонд військової допомоги Україні на 40 млрд євро без Угорщини, щоб подолати її вето.
Водночас, міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що бачать Україну як "буферну зону" між Росією та Європою.
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