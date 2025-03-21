Лидеры ЕС на саммите обсудят дальнейшую поддержку Украины с президентом Зеленским

Военная помощь Украине

На днях в европейских СМИ появилась информация о подготовке странами ЕС фонда военной помощи для Украины объемом от 20 до 40 млрд евро.

Во время заседания Евросовета 20 марта, глава внешней политики ЕС Кая Каллас предложила предоставить Украине снарядов на сумму 5 млрд евро.

Брюссель намерен создать фонд военной помощи Украине на 40 млрд евро без Венгрии, чтобы преодолеть ее вето.

В то же время, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что видят Украину как "буферную зону" между Россией и Европой.

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