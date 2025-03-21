Лидеры ЕС на саммите обсудят дальнейшую поддержку Украины с президентом Зеленским

В следующий четверг, 27 марта, в Париже состоится саммит лидеров стран-союзниц Киева, в котором примет участие президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV и агентства Bloomberg .

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников сообщило, что на следующей неделе лидеры стран ЕС Германии, Италии и Польши, а также Великобритании и Канады, которые не входят в ЕС, проведут встречу в Париже для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

Макрон добавил, что в ходе встречи он хочет убедиться, что "есть повторное и четкое обязательство, а, возможно, немного больше конкретики, по краткосрочной поддержке Украины".

"В следующий четверг, мы проведем саммит Коалиции желающих", - сказал глава государства по итогам заседания Европейского Совета в Брюсселе.

Военная помощь Украине

На днях в европейских СМИ появилась информация о подготовке странами ЕС фонда военной помощи для Украины объемом от 20 до 40 млрд евро.

Во время заседания Евросовета 20 марта, глава внешней политики ЕС Кая Каллас предложила предоставить Украине снарядов на сумму 5 млрд евро.

Брюссель намерен создать фонд военной помощи Украине на 40 млрд евро без Венгрии, чтобы преодолеть ее вето.

В то же время, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что видят Украину как "буферную зону" между Россией и Европой.

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