Лідери ЄС на саміті наголосять на необхідності прискорити постачання Україні ракет, - Reuters

"Європейська рада також підтверджує гостру необхідність прискорити постачання боєприпасів та ракет", - йдеться у проекті рішення саміту, з яким ознайомилося агентство.

Проект залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери також внести ще 5 млрд євро на допомогу Україні до Європейського фонду світу, який використовувався для фінансування постачання зброї Києву.

Члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні, при цьому Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі з боку окремих країн ЄС.

Ідея про виділення ще 5 млрд євро включена до проекту тексту у квадратні дужки, що вказує на те, що вона все ще є предметом обговорення, зазначає агентство.

Основною темою саміту у Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Ракети для України

Нагадаємо, Україна попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 км ще минулого року. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти такої ідеї.

При цьому німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні.

Минулого тижня Великобританія запропонувала Німеччині купити для себе ракети Taurus та надати Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Крім того, Франція поставить Україні 40 нових ракет великої дальності SCALP та бомби, кількість яких не уточнюється.