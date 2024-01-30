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Лидеры ЕС на саммите подчеркнут необходимость ускорить поставку Украине ракет, - Reuters

Фото: лидеры ЕС ускорят поставку ракет Украине на саммите 1 февраля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лидеры Европейского Союза на саммите 1 февраля подтвердят свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Европейский совет также подтверждает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет", - говорится в проекте решения саммита, с которым ознакомилось агентство.

Проект оставляет открытым вопрос, пообещают ли лидеры также внести еще 5 млрд евро на помощь Украине в Европейский фонд мира, который использовался для финансирования поставок оружия Киеву.

Члены ЕС уже несколько месяцев спорят о будущем роли фонда в военной помощи Украине, при этом Германия предлагает сосредоточить внимание теперь на двусторонней помощи со стороны отдельных стран ЕС.

Идея о выделении еще 5 млрд евро включена в проект текста в квадратные скобки, что указывает на то, что она все еще является предметом обсуждения, отмечает агентство.

Основной темой саммита в Брюсселе станет попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на четыре года, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите в декабре.

Ракеты для Украины

Напомним, Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 км еще в прошлом году. Однако канцлер Германии Олаф Шольц выступает против такой идеи.

При этом немецкая компания Taurus Systems GmbH готова быстро пополнить запасы дальнобойных ракет Германии в случае поставки их Украине.

На прошлой неделе  Великобритания предложила Германии купить для себя ракеты Taurus и предоставить Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Кроме того, Франция поставит Украине 40 новых ракет большой дальности SCALP и бомбы, количество которых не уточняется.

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