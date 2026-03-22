Лідери ЄС потрапили у пастку Орбана і підвищили його шанси на виборах, - Politico

За даними видання, частина європейських політиків і експертів вважає, що жорстка критика з боку ЄС могла посилити позиції Орбана всередині країни.

Вона дозволяє йому позиціонувати себе як єдиного політика, здатного "захищати угорські інтереси" - тезу, яку він активно використовує у своїх кампаніях.

Критика ЄС може зіграти на руку Орбану

Французька депутатка Європарламенту Хлоя Рідель вважає, що Брюсселю варто було уникати відкритого конфлікту з Будапештом напередодні виборів.

На її думку, Орбан не демонструє сильних результатів у соцопитуваннях і намагається мобілізувати електорат. Тому публічна конфронтація з боку ЄС лише допомагає йому активізувати прихильників і переконати тих, хто вагається.

"Орбан не дуже добре справляється з опитуваннями громадської думки. І, очевидно, він робить усе можливе, щоб боротися до кінця, і їм слід було уникнути конфронтації щодо українського кредиту, відтермінувати зіткнення і не дозволити йому отримати те, чого він явно хотів", - сказала вона.

Передвиборча тактика Орбана

Після саміту в Брюсселі Віктор Орбан не виглядав розгубленим чи засмученим. Навпаки, залишаючи зустріч, він демонстрував впевненість і навіть посміхався журналістам.

Коментуючи результати саміту, Орбан заявив, що лідери ЄС не змогли серйозно вплинути на ситуацію: "висловити кілька погроз, а потім зрозуміти, що це не спрацює".

Він також наголосив, що "не було жодного аргументу з їхнього боку, проти якого в нас не було б переконливіших аргументів".

Експерти вважають, що така поведінка повністю вписується у його передвиборчу стратегію.

За словами колишнього канадського політика Майкл Ігнатьєв, Орбан роками будує кампанії на протистоянні з Брюсселем.

"Завжди є ризик потрапити в пастку з Орбаном. Він бореться за своє політичне життя", - сказав Ігнатьєв.

Як зазначає видання, чотири попередні виборчі кампанії Орбана були побудовані навколо ідеї про те, що Угорщина зіткнулася з темною та небезпечною зовнішньою загрозою, зображуючи себе людиною долі - єдиною, хто здатний захистити країну, що перебуває в облозі, оточену підступними ворогами.

Цими ворогами були різні безликі фінансові магнати, міжнародні національні інститути, транснаціональні ліві еліти і, звичайно ж, Європейський Союз.

Суперники та "піррова перемога"

Головним опонентом Орбана на виборах є Петер Мадьяр, якого угорський прем’єр намагається представити як ставленика ЄС і навіть України.

Попри те, що ці твердження не відповідають дійсності, така риторика може спрацювати, особливо в регіонах із сильним впливом провладних медіа.

Водночас експерти застерігають, що навіть у разі перемоги Орбана ситуація для Угорщини може ускладнитися.

Директор Інституту політичного капіталу Петер Креко вважає, що така перемога може стати "пірровою", адже ЄС у відповідь може зайняти жорсткішу позицію щодо Будапешта.