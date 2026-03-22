Лидеры ЕС попали в ловушку Орбана и повысили его шансы на выборах, - Politico

Лидеры стран ЕС раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктор Орбан во время саммита в Брюсселе, однако это может неожиданно сыграть ему на пользу перед выборами в парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, часть европейских политиков и экспертов считает, что жесткая критика со стороны ЕС могла усилить позиции Орбана внутри страны.
Она позволяет ему позиционировать себя как единственного политика, способного "защищать венгерские интересы" - тезис, который он активно использует в своих кампаниях.
Французский депутат Европарламента Хлоя Ридель считает, что Брюсселю стоило избегать открытого конфликта с Будапештом накануне выборов.
По ее мнению, Орбан не демонстрирует сильных результатов в соцопросах и пытается мобилизовать электорат. Поэтому публичная конфронтация со стороны ЕС лишь помогает ему активизировать сторонников и убедить тех, кто колеблется.
"Орбан не очень хорошо справляется с опросами общественного мнения. И, очевидно, он делает все возможное, чтобы бороться до конца, и им следовало избежать конфронтации по украинскому кредиту, отсрочить столкновение и не позволить ему получить то, чего он явно хотел", - сказала она.
После саммита в Брюсселе Виктор Орбан не выглядел растерянным или расстроенным. Наоборот, покидая встречу, он демонстрировал уверенность и даже улыбался журналистам.
Комментируя результаты саммита, Орбан заявил, что лидеры ЕС не смогли серьезно повлиять на ситуацию: "высказать несколько угроз, а потом понять, что это не сработает".
Он также отметил, что "не было ни одного аргумента с их стороны, против которого у нас не было бы убедительных аргументов".
Эксперты считают, что такое поведение полностью вписывается в его предвыборную стратегию.
По словам бывшего канадского политика Майкл Игнатьев, Орбан годами строит кампании на противостоянии с Брюсселем.
"Всегда есть риск попасть в ловушку с Орбаном. Он борется за свою политическую жизнь", - сказал Игнатьев.
Как отмечает издание, четыре предыдущие избирательные кампании Орбана были построены вокруг идеи о том, что Венгрия столкнулась с темной и опасной внешней угрозой, изображая себя человеком судьбы - единственным, кто способен защитить страну, находящуюся в осаде, окруженную коварными врагами.
Этими врагами были различные безликие финансовые магнаты, международные национальные институты, транснациональные левые элиты и, конечно же, Европейский Союз.
Главным оппонентом Орбана на выборах является Петер Мадьяр, которого венгерский премьер пытается представить как ставленника ЕС и даже Украины.
Несмотря на то, что эти утверждения не соответствуют действительности, такая риторика может сработать, особенно в регионах с сильным влиянием провластных медиа.
В то же время эксперты предостерегают, что даже в случае победы Орбана ситуация для Венгрии может осложниться.
Директор Института политического капитала Петер Креко считает, что такая победа может стать "пирровой", ведь ЕС в ответ может занять более жесткую позицию в отношении Будапешта.
Напомним, во время саммита Евросоюза в Брюссели 19 марта лидеры стран ЕС не смогли убедить премьера Венгрии Виктора Орбана разблокировать предоставление Украине кредита на 90 млрд евро.
Как писали СМИ, полуторачасовые переговоры не дали результата. Орбан повторил свою позицию: Будапешт не поддержит никаких решений в пользу Украины, пока не будут возобновлены поставки российской нефти через трубопровод "Дружба".
Речь идет, в частности, о кредите на 90 млрд евро, который был согласован на заседании Совета ЕС 24 февраля. Сейчас Венгрия блокирует окончательное принятие документов, необходимых для выделения этих средств.