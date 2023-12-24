Лідерам ХАМАСу можуть надати імунітет в обмін на завершення війни, - ЗМІ

За даними видання, Ізраїль розглядає можливість не вбивати лідерів ХАМАС у Газі Ях'ю Сінвара і Мухаммада Дейфа, якщо і коли випаде така можливість. Зокрема, їм можуть надати свого роду імунітет і депортувати їх до Катару або іншої країни в рамках рішення, яке забезпечить звільнення всіх заручників, утримуваних у Газі, і припинення війни проти терористичного угруповання.

Керівництво служб безпеки і політичне керівництво обговорюють такий варіант, хоча наразі конкретної пропозиції на столі немає.

Джерела видання підкреслюють, що це довгостроковий варіант, який зараз неактуальний. Водночас наголошують, що будь-який такий план не має зашкодити заявленій меті - знищенню керівництва і військового потенціалу ХАМАС.

Інше джерело стверджує, що "депортація керівництва ХАМАС за кордон не суперечить цілям війни".

Війна Ізраїлю та ХАМАС

7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня. Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив , що міжнародний тиск не зупинить Ізраїль від продовження війни проти ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям перемир'я терміном на тиждень. Тель-Авів запропонував звільнити 40 осіб, серед яких жінки та діти, а також літні чоловіки, які потребують термінової медичної допомоги. Тим не менш, ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на один тиждень для обміну.

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