Лідерам G7 представлять ідею США щодо кредиту для України під заставу активів Росії

Лідерам G7 на саміті в Італії можуть представити пропозицію щодо надання Україні кредиту під заставу заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів США Джанет Єллен, яку цитує Reuters.

За її словами, пропозицію щодо кредиту отримала значну підтримку. За оцінками міністра фінансів США, прибутки від активів заморожених російських активів становлять приблизно від 3 до 5 млрд доларів щороку.

"Тож ми сподіваємося, що це можна буде перетворити на те, що буде представлено лідерам на … майбутній зустрічі G7", - заявила Єллен.

Білий дім напередодні також заявляв, що будь-яке рішення щодо монетизації близько 300 млрд доларів з заморожених російських активів має бути вироблено разом із союзниками та іншими країнами.

Помічник міністра фінансів США Брент Нейман також заявив, що США та партнери з G7 досягають прогресу у пошуку швидшого способу використання прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.