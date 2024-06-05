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Лидерам G7 представят идею США по кредиту для Украины под залог активов России

Вашингтон, Среда 05 июня 2024 08:37
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Лидерам G7 представят идею США по кредиту для Украины под залог активов России Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидерам G7 на саммите в Италии могут предоставить предложение о предоставлении Украине кредита под залог замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен, которую цитирует Reuters.

По ее словам, предложение о кредите получило значительную поддержку. По оценкам министра финансов США, доходы от активов замороженных российских активов составляют примерно от 3 до 5 млрд долларов ежегодно.

"Итак, мы надеемся, что это можно будет превратить в то, что будет представлено лидерам на… предстоящей встрече G7", - заявила Йеллен.

Белый дом накануне также заявлял, что любое решение по монетизации около 300 млрд долларов из замороженных российских активов должно быть сделано вместе с союзниками и другими странами.

Помощник министра финансов США Брент Нейман также заявил, что США и партнеры по G7 достигают прогресса в поиске более быстрого способа использования доходов, полученных от замороженных активов России.

В чем заключается идея США

Союзники Украины из "Большой семерки" обсуждают возможности использования замороженных активов России в пользу Украины. США предлагают выделить Украине кредит в 50 млрд долларов под залог российских активов.

Министры финансов G7 добились определенного прогресса в обсуждении этого вопроса во время их встречи в конце мая.

Глава Всемирного банка заявил, что согласился бы управлять кредитным фондом G7 для Украины, если соответствующее решение будет принято.

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