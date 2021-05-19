Лидерам ЕС не удалось утвердить единый COVID-паспорт

Лидерам Евросоюза не удалось завершить работу над единой схемой внедрений COVID-паспортов . Переговоры возобновятся в четверг, 20 мая.

Цифровой сертификат планируют запустить в Евросоюзе в конце июня. Он позволит открыть больше стран ЕС для путешествий внутри блока.

Документ будет содержать информацию об отрицательном результате теста на коронавирус, был ли он вакцинирован или выздоровел. Наличие COVID-паспорта позволит туристам избежать карантина при въезде в страну ЕС.

Сейчас в Евросоюзе на национальных уровнях решается вопрос о проведении бесплатных тестирований на COVID. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, шестая часть взрослого населения ЕС в настоящее время полностью вакцинирована. К сентябрю этот показатель планируют поднять к 70%.