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Лідерам ЄС не вдалося затвердити єдиний COVID-паспорт

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Брюссель, Середа 19 травня 2021 10:58
Лідерам ЄС не вдалося затвердити єдиний COVID-паспорт Фото: паспорт вакцинації повинен дозволити відновити туризм в ЄС (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Лідерам Євросоюзу не вдалося завершити роботу над єдиною схемою впроваджень Covid-паспортів. Переговори відновляться в четвер, 20 травня.

Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

Цифровий сертифікат планують запустити в Євросоюзі в кінці червня. Він дозволить відкрити більше країн ЄС для подорожей всередині блоку.

Документ міститиме інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, чи був він вакцинований або одужав. Наявність covid-паспорта дозволить туристам уникнути карантину при в'їзді в країну ЄС.

Зараз в Євросоюзі на національних рівнях вирішується питання про проведення безкоштовних тестувань на COVID. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, шоста частина дорослого населення ЄС нині повністю вакцинована. До вересня цей показник планують підняти до 70%.

Нагадаємо, у червні в ЄС планують запустити систему covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

Уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, щоб українці могли безперешкодно подорожувати.

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