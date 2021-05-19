Лідерам ЄС не вдалося затвердити єдиний COVID-паспорт

Лідерам Євросоюзу не вдалося завершити роботу над єдиною схемою впроваджень Covid-паспортів . Переговори відновляться в четвер, 20 травня.

Цифровий сертифікат планують запустити в Євросоюзі в кінці червня. Він дозволить відкрити більше країн ЄС для подорожей всередині блоку.

Документ міститиме інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, чи був він вакцинований або одужав. Наявність covid-паспорта дозволить туристам уникнути карантину при в'їзді в країну ЄС.

Зараз в Євросоюзі на національних рівнях вирішується питання про проведення безкоштовних тестувань на COVID. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, шоста частина дорослого населення ЄС нині повністю вакцинована. До вересня цей показник планують підняти до 70%.