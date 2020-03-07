В Эстонии президента проверяют на коронавирус

Фото: Керсти Кальюлайд (flickr.com eu2017ee)

Кальюлайд сегодня вернулась из США

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд после возвращения из Соединенных Штатов Америки, сдала анализы на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам советника эстонского президента Таави Линнамяэ, Кальюлайд должна была сегодня посетить мероприятие, посвященное годовщине Конгресса Эстонии, однако она отказалась от участия с целью предупреждения возможности распространения коронавируса.

Отмечается, что в начале недели Кальюлайд принимала участие в конгрессе американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне. В пятницу, 6 марта, организаторы конгресса заявили, что у двух участников обнаружили коронавирус.

"Президент и делегация в поездке тщательно следили за соблюдением правил гигиены. Все здоровы, симптомов ни у кого нет", - добавил советник.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 7 марта в Украине зафиксированы 37 подозрений на заражение коронавирусом. Лаборатория Центра общественного здоровья проверяет 20 образцов материалов, отобранных у пациентов с подозрением и тех, кто с ними контактировал.

Также РБК-Украина писало, что в Исландии после выявления случаев коронавируса, было объявлено чрезвычайное положение. По состоянию на 7 марта общее число подтвержденных случаев составляет 43.