Лідера боснійських сербів Додіка засудили до року в’язниці: що відомо

Повідомляється, що лідера боснійських сербів Мілорада Додіка засудили до одного року в'язниці та шести років заборони обіймати посаду президента Республіки Сербської.

Він може оскаржити це рішення.

За що судили Додіка

Додіка визнали винним у непокорі рішенням верховного представника щодо Боснії й Герцеговини Крістіана Шмідта.

У 2023 році Народні збори Республіки Сербської прийняли закон, згідно з яким рішення верховного представника не публікуватимуться в "Офіційному віснику". Але Шмідт скасував закон.

Коли Додік оголосив, що підпише указ про проголошення закону, незважаючи на те, що він був анульований, Шмідт вніс поправки до Кримінального кодексу Боснії і Герцеговини, щоб непідкорення рішенням верховного представника було визнано кримінальним злочином.

Нехтуючи цими рішеннями, Додік все ж підписав указ про визнання двох скасованих законів.

Згідно з Дейтонськими мирними угодами, верховний представник наділений вищою владою і одноосібним правом трактувати положення Конституції Боснії і Герцеговини та законів держави. Цю посаду обіймає Крістіан Шмідт.