Лидера боснийских сербов Додика приговорили к году тюрьмы: что известно

Сообщается, что лидера боснийских сербов Милорада Додика приговорили к одному году тюрьмы и шести годам запрета занимать должность президента Республики Сербской.

Он может обжаловать это решение.

За что судили Додика

Додика признали виновным в неповиновении решению верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта.

В 2023 году Народное собрание Республики Сербской приняло закон, согласно которому решения верховного представителя не будут публиковаться в "Официальном вестнике". Но Шмидт отменил закон.

Когда Додик объявил, что подпишет указ о провозглашении закона, несмотря на то, что он был аннулирован, Шмидт внес поправки в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины, чтобы неподчинение решениям верховного представителя было признано уголовным преступлением.

Пренебрегая этими решениями, Додик все же подписал указ о признании двух отмененных законов.

Согласно Дейтонским мирным соглашениям, верховный представитель наделен высшей властью и единоличным правом трактовать положения Конституции Боснии и Герцеговины и законов государства. Эту должность занимает Кристиан Шмидт.