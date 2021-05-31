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Лідер "Зелених" заявила, що Німеччина мало докладає зусиль для підтримки України

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Берлін, Понеділок 31 травня 2021 16:44
Лідер "Зелених" заявила, що Німеччина мало докладає зусиль для підтримки України Фото: Анналена Бербок, лідер партії зелених (facebook.com/abaerbock)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лідер партії "зелених" Анналени Бербок заявила, що чинний уряд Німеччині докладає мало зусиль для підтримки України. Вона зазначила, що сьогодні в Берліні дотримуються стосовно Києва подвійної стратегії.

Про це Анналена Бербок, яка була висунута від партії в канцлери Німеччини, заявила на пресконференції, передає Bild.

"У нас вже давно німецька політика не має ясної позиції щодо захисту України, вона знизилася до подвійної стратегії", - заявила Бербок.

За її словами, чинний федеральний уряд Німеччини з одного боку висловлює підтримку санкціям ЄС, а з іншого - підтримує газопровід "Північний потік-2".

"Абсолютно протиставляють себе європейській лінії і тим самим підривають ці санкції", - додала вона.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що після виборів у Німеччині може змінитися позиція цієї країни щодо газопроводу "Північний потік-2". На сьогодні всередині країни з'являються все більше противників цього проєкту.

Зазначимо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що продовжить обговорювати з США завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як писало РБК-Україна, президент США Джо Байден говорив, що будівництво майже завершено, тому введення нових санкцій проти проєкту було б непродуктивним для відносин США з Європою.

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