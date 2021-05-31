Лідер "Зелених" заявила, що Німеччина мало докладає зусиль для підтримки України

Лідер партії "зелених" Анналени Бербок заявила, що чинний уряд Німеччині докладає мало зусиль для підтримки України . Вона зазначила, що сьогодні в Берліні дотримуються стосовно Києва подвійної стратегії.

Про це Анналена Бербок, яка була висунута від партії в канцлери Німеччини, заявила на пресконференції, передає Bild .

"У нас вже давно німецька політика не має ясної позиції щодо захисту України, вона знизилася до подвійної стратегії", - заявила Бербок.

За її словами, чинний федеральний уряд Німеччини з одного боку висловлює підтримку санкціям ЄС, а з іншого - підтримує газопровід "Північний потік-2".

"Абсолютно протиставляють себе європейській лінії і тим самим підривають ці санкції", - додала вона.