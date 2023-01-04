Лідер УПЛ оформив перший трансфер зими

29-річний хавбек пішов на підвищення, змінивши середняка першості на лідера Прем'єр-ліги. Уродженець Кам'янського виховувався в структурі "Дніпра" та дебютував на професіональному рівні в дублі команди в сезоні 2010/11.

Євген Пасіч уклав із дніпровцями контракт на 1,5 роки. Орієнтовна вартість переходу – 150 тисяч євро. У складі "спортклубівців" досвідчений півзахисник, який також може закрити позиції флангових оборонців, виступатиме під 42-м номером.

Брат-близнюк новачка "Дніпра-1" – Геннадій Пасіч – поки продовжить виступи за "Верес". Раніше вони разом грали в "Дніпрі-2", "Нафтовику" та донецькому "Олімпійку".

Перше коло УПЛ "спортклубівці" завершили безумовним лідером чемпіонату. В активі дніпровців 35 очок (14 матчів). "Шахтар", який іде другим, відстав на п'ять пунктів (13 поєдинків). На третій позиції – "Динамо" (30 очок, 15 матчів).