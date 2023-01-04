Лидер УПЛ оформил первый трансфер зимы

29-летний хавбек ушел на повышение, сменив середняка первенства на лидера Премьер-лиги. Уроженец Каменского воспитывался в структуре "Днепра" и дебютировал на профессиональном уровне в дубле команды в сезоне 2010/11.

Евгений Пасич заключил с днепровцами контракт на полтора года. Примерная стоимость перехода – 150 тысяч евро. В составе "спортклубовцев" опытный полузащитник, который также может закрыть позиции фланговых защитников, будет выступать под 42-м номером.

Брат-близнец новичка "Днепра-1" – Геннадий Пасич – пока продолжит выступления в составе "Вереса". Раньше они вместе играли в "Днепре-2", "Нефтянике" и донецком "Олимпийке".

Первый круг УПЛ "спортклубовцы" завершили безусловным лидером чемпионата. В активе днепровцев 35 очков (14 матчей). Идущий вторым "Шахтер" отстал на пять пунктов (13 поединков). На третьей позиции – "Динамо" (30 очков, 15 матчей).