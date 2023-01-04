RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидер УПЛ оформил первый трансфер зимы

Фото: Евгений Пасич (крайний справа) в футболке "Вереса" против "Динамо" (facebook.com/veres.club)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник Евгений Пасич стал первым зимним новичком СК "Днепр-1". До недавнего времени он защищал цвета ровненского "Вереса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний хавбек ушел на повышение, сменив середняка первенства на лидера Премьер-лиги. Уроженец Каменского воспитывался в структуре "Днепра" и дебютировал на профессиональном уровне в дубле команды в сезоне 2010/11.

Евгений Пасич заключил с днепровцами контракт на полтора года. Примерная стоимость перехода – 150 тысяч евро. В составе "спортклубовцев" опытный полузащитник, который также может закрыть позиции фланговых защитников, будет выступать под 42-м номером.

Брат-близнец новичка "Днепра-1" – Геннадий Пасич – пока продолжит выступления в составе "Вереса". Раньше они вместе играли в "Днепре-2", "Нефтянике" и донецком "Олимпийке".

Первый круг УПЛ "спортклубовцы" завершили безусловным лидером чемпионата. В активе днепровцев 35 очков (14 матчей). Идущий вторым "Шахтер" отстал на пять пунктов (13 поединков). На третьей позиции – "Динамо" (30 очков, 15 матчей).

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВересУПЛЧемпионат УкраиныДнепр-1