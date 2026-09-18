Лідер українського будівництва "Автострада" зупиняє роботи на всіх об'єктах: яка причина

Група компаній "Автострада" призупиняє роботи на всіх об'єктах в Україні через зупинення державного фінансування капітальних видатків. Про це повідомив засновник компанії Максим Шкіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.
За словами Шкіля, 17 вересня держава без попередження припинила фінансування всіх капітальних видатків.
"У зв'язку з цим Autostrada вимушена зупинити роботи по всіх об'єктах", – заявив директор групи компаній.
Він також зазначив, що зупинка фінансування впливає на виплату заробітних плат, розрахунки з постачальниками та обслуговування кредитів.
Група компаній "Автострада" працює у сфері інфраструктурного будівництва. Основні напрями її діяльності - дорожнє, мостове, промислове й підземне будівництво, а також проєктування.
Юридична особа ТОВ "ГК "Автострада" зареєстрована у 2015 році. Основний вид діяльності компанії за КВЕД – будівництво доріг і автострад. Кінцевим бенефіціарним власником є Максим Шкіль.
Раніше "Автострада" була залучена до масштабних інфраструктурних проєктів в Україні, зокрема будівництва та ремонту автомобільних доріг і мостів.
Наприклад, дана група компаній була одним із ключових та найбільших підрядників національного проєкту "Велике будівництво", який стартував у 2020 році.
За даними ЗМІ, у першому півріччі 2026 року "Автострада" отримала 1,92 млрд гривень чистого доходу та 2,4 млн гривень чистого прибутку.
Як повідомлялось, у 2024 році Кабмін зупинив фінансування проектів Autostrada з будівництва укриттів для енергетичних об'єктів.
Ще ми писали, як група компаній "Автострада" передала Збройним силам України устаткування на суму близько 50 млн гривень.