Лидер украинского строительства "Автострада" останавливает работы на объектах: какая причина

Группа компаний "Автострада" приостанавливает работы на всех объектах в Украине из-за остановки государственного финансирования капитальных расходов. Об этом сообщил основатель компании Максим Шкиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
По словам Шкиля, 17 сентября государство без предупреждения прекратило финансирование всех капитальных расходов.
"В этой связи Autostrada вынуждена остановить работы по всем объектам", - заявил директор группы компаний.
Он также отметил, что остановка финансирования влияет на выплату заработных плат, расчеты с поставщиками и обслуживание кредитов.
Группа компаний "Автострада" работает в сфере инфраструктурного строительства. Основные направления ее деятельности – дорожное, мостовое, промышленное и подземное строительство, а также проектирование.
Юридическое лицо ООО "ГК "Автострада" зарегистрировано в 2015 году. Основной вид деятельности компании за КВЭД – строительство дорог и автострад. Конечным бенефициарным владельцем является Максим Шкиль.
Ранее "Автострада" была вовлечена в масштабные инфраструктурные проекты в Украине, в частности строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.
Например, данная группа компаний была одним из ключевых и крупнейших подрядчиков национального проекта "Велике будівництво", стартовавшего в 2020 году.
По данным СМИ, в первом полугодии 2026 года "Автострада" получила 1,92 млрд. гривен чистого дохода и 2,4 млн. гривен чистой прибыли.
Как сообщалось, в 2024 году Кабмин остановил финансирование проектов Autostrada по строительству укрытий для энергетических объектов.
Еще мы писали, как группа компаний "Автострада" передала Вооруженным силам Украины оборудование на сумму около 50 млн. гривен.