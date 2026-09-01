Лидер украинского строительства "Автострада" останавливает работы на объектах: какая причина

По словам Шкиля, 17 сентября государство без предупреждения прекратило финансирование всех капитальных расходов.

"В этой связи Autostrada вынуждена остановить работы по всем объектам", - заявил директор группы компаний.

Он также отметил, что остановка финансирования влияет на выплату заработных плат, расчеты с поставщиками и обслуживание кредитов.

Что известно об "Автостраде"

Группа компаний "Автострада" работает в сфере инфраструктурного строительства. Основные направления ее деятельности – дорожное, мостовое, промышленное и подземное строительство, а также проектирование.

Юридическое лицо ООО "ГК "Автострада" зарегистрировано в 2015 году. Основной вид деятельности компании за КВЭД – строительство дорог и автострад. Конечным бенефициарным владельцем является Максим Шкиль.

Ранее "Автострада" была вовлечена в масштабные инфраструктурные проекты в Украине, в частности строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.

Например, данная группа компаний была одним из ключевых и крупнейших подрядчиков национального проекта "Велике будівництво", стартовавшего в 2020 году.

По данным СМИ, в первом полугодии 2026 года "Автострада" получила 1,92 млрд. гривен чистого дохода и 2,4 млн. гривен чистой прибыли.