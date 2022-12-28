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"Автострада" передала ЗСУ устаткування на близько 50 млн гривень

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Середа 28 грудня 2022 15:36
"Автострада" передала ЗСУ устаткування на близько 50 млн гривень Фото: "Автострада" передала ЗСУ устаткування на близько 50 млн гривень (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Група компаній "Автострада" передала Збройним силам України устаткування на суму близько 50 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника компанії Максима Шкіля в Facebook.

Зокрема, сьогодні він передав черговий вантаж для захисту теплоелектроцентралей. Зокрема, ПВК "Центр" отримало 22 автомобілі пікап (попередньо на всіх авто замінили гуму та провели ТО), понад 50 дизель-генераторів, засоби зв’язку, тепловізори, далекобійні ліхтарі, планшети, портативні батареї.

Крім того, за його словами, працівники "Автостради" щоденно виконують роботи із укріплення та захисту ТЕЦ.

"Енергетична система України продовжує бути головною мішенню російських ракет та безпілотників. Це обладнання допоможе мобільним групам ще ефективніше захищати наші ТЕЦ від ворожих обстрілів", - резюмував бізнесмен.

Нагадаємо, група компаній "Автострада" - підприємства дорожньо-будівельної галузі, які здійснюють будівництво та капітальний ремонт доріг усіх категорій складності та мостових споруд.

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Збройні сили України Автострада
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